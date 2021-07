Laser puntato sul portiere della Danimarca durante il rigore: la UEFA apre un procedimento contro l’Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) Laser puntato sul portiere della Danimarca durante il rigore La UEFA ha aperto un procedimento contro l’Inghilterra a causa del comportamento di alcuni tifosi durante la semi-finale giocata a Wimbledon contro la Danimarca, che la squadra di Southgate ha vinto per due a uno. In particolare, i sostenitori del team britannico avrebbero puntato il Laser sul portiere Kasper Schmeichel al momento del calcio di ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021)sulilLaha aperto una causa del comportamento di alcuni tifosila semi-finale giocata a Wimbledonla, che la squadra di Southgate ha vinto per due a uno. In particolare, i sostenitori del team britannico avrebberoilsulKasper Schmeichel al momento del calcio di ...

fanpage : ULTIM'ORA La Uefa ha aperto un procedimento contro l'Inghilterra. Cosa potrebbe accadere ora #ItaliaInghilterra - FBiasin : L'#Uefa apre un'indagine sul laser puntato contro #Schmeichel e, ok, ovviamente non accadrà una fava. Però una cer… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Laser contro Schmeichel durante #InghilterraDanimarca: l'UEFA apre un procedimento #EURO2020 - Mastronardi_R : RT @EnricoMastro23: Tutti contro il laser su Schmeichel, ma nessuno si indignó per il laser puntato in faccia a Diego durante il rigore del… - aireemilan : RT @LucyMazza01: Quindi gli inglesi hanno -puntato un laser sul portiere in occasione del rigore -preso per il culo una bambina tedesca ch… -