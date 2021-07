Imu 2021: ecco chi non dovrà pagarla e perché (Di giovedì 8 luglio 2021) Esenzione dall’Imu 2021 per tutti coloro che sono proprietari di casa interessate dal blocco degli sfratti. Lo decide un emendamento del Dl Sostegni bis Buone notizie per i proprietari di case interessate dal blocco sfratti: un emendamento del Dl Sostegni bis prevede infatti l’esenzione del pagamento dell’Imu e il rimborso della prima rata pagata. Tale L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 luglio 2021) Esenzione dall’Imuper tutti coloro che sono proprietari di casa interessate dal blocco degli sfratti. Lo decide un emendamento del Dl Sostegni bis Buone notizie per i proprietari di case interessate dal blocco sfratti: un emendamento del Dl Sostegni bis prevede infatti l’esenzione del pagamento dell’Imu e il rimborso della prima rata pagata. Tale L'articolo proviene da Consumatore.com.

