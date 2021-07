Highlights Djokovic-Fucsovics 6-3 6-4 6-4 | quarti di finale Wimbledon 2021 VIDEO

(Di giovedì 8 luglio 2021) Glidel match tra Novake Marton, valevole per ididel torneo di, in cui il serbo numero uno del mondo si è imposto in tre set sull’ungherese con il netto punteggio di 6-3 6-4 6-4. Nole, dunque, raggiunge la semidella competizione britannica dove incontrerà il vincente della sfida tra il russo Karen Khachanov e il canadese Denis Shapovalov. Ecco ildelle azioni salienti della partita. SportFace.

Advertising

_enz29 : Roger Federer vs Rafael Nadal Wimbledon 2019 semi-final highlights - cacciaramarri : RT @SkySport: Djokovic-Anderson 6-3, 6-3, 6-3: gli highlights ? - ArtlPedropablo : RT @SkySport: Djokovic-Anderson 6-3, 6-3, 6-3: gli highlights ? - SkySport : Djokovic-Anderson 6-3, 6-3, 6-3: gli highlights ? -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Djokovic

Sportface.it

... come secondo match a partire dalle 14.30 ore italiane sul Centre Court (dopo- Shapovalov)... In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti esull'incontro.... come secondo match a partire dalle 14.30 ore italiane sul Centre Court (dopo- Shapovalov)... In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti esull'incontro di ...Nella storia. Matteo Berrettini (testa di serie n.7) riporta un italiano in semifinale di Wimbledon dai tempi di Nicola Pietrangeli. Ha battuto nei quarti mercoledì sera il temibile canadese Felix Aug ...Wimbledon, Shapovalov batte Khachanov ai quarti: highlights. Sport; Tennis; 07 lug 2021. pubblicità. guarda altri. Shapovalov: "Djokovic il migliore, ma nulla è impossibile" ...