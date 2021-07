Gualtieri: Giubileo è dovere modernizzazione città (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Il Giubileo è un dovere di modernizzazione e trasformazione della città”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire. “Sarà un momento di incontro e abbraccio, dopo la pandemia, delle persone che hanno capito che siamo tutti sulla stessa barca- ha spiegato- Il compito di un sindaco e di un Governo è quello di mettere la Capitale nella condizione di accogliere al meglio milioni di persone e realizzare opere e servizi necessari per la gestione di questo evento, oltre alla sua qualità. Molti interventi del recovery ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Ilè undie trasformazione della”. Lo ha detto Roberto, candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire. “Sarà un momento di incontro e abbraccio, dopo la pandemia, delle persone che hanno capito che siamo tutti sulla stessa barca- ha spiegato- Il compito di un sindaco e di un Governo è quello di mettere la Capitale nella condizione di accogliere al meglio milioni di persone e realizzare opere e servizi necessari per la gestione di questo evento, oltre alla sua qualità. Molti interventi del recovery ...

