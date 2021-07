Giustizia, dal Consiglio dei Ministri via libera alla riforma penale (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri, al termine della riunione durata circa 2 ore, ha approvato all'unanimità la riforma della Giustizia penale. La riunione era stata anche sospesa brevemente su richiesta di Forza Italia, per poter approfondire le norme. Come si legge nella nota diffusa dall'uffico stampa. “Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge recante ‘delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ildei, al termine della riunione durata circa 2 ore, ha approvato all'unanimità ladella. La riunione era stata anche sospesa brevemente su richiesta di Forza Italia, per poter approfondire le norme. Come si legge nella nota diffusa dall'uffico stampa. “Ildeiha approvato all'unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge recante ‘delega al Governo per l'efficienza del processoe disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti ...

