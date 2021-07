Eccessi della movida | il sindaco avverte | ' Altre violenze e chiudo i locali'

Advertising

Pol_INcorrect_ : @Max_Alle @gloquenzi E il 1° maggio, invece di parlare della svalutazione del lavoro, del precariato portato agli e… - Enrico5360 : @fiorgioba @Corriere Scusa ma ballando su di un carro con i genitali di fuori o mascherarsi da Cristo che porta una… - Enrico5360 : @fiorgioba @Corriere Conosco una coppia gay amici di mia moglie. Non si nascondono come topi e vivono la loro vita… - PietroStanizzo : RT @RaffaeleFitto: Condivisibili le parole del presidente #Patuelli all'assemblea #ABI sugli eccessi di rigidità della #Ue già prima della… - FratellidItalia : RT @RaffaeleFitto: Condivisibili le parole del presidente #Patuelli all'assemblea #ABI sugli eccessi di rigidità della #Ue già prima della… -

Ultime Notizie dalla rete : Eccessi della

La Stampa

URBINO - La movida di questo giovedì a Urbino sarà sorvegliata con particolare attenzione dalle forze dell'ordine dopo l'episodio di una settimana fa quando un giovane ubriaco alle 3 di notte in auto ...Scartata da subito la tesitrebbiatrice era emersa una priva verità: Sara ed Hanan, di 28 e ... ritengono gli inquirenti, erano lì dopo una notte die passata proprio in compagnia dei due ...«Riguardo al nostro progetto delle navette in sostituzione del traffico in centro storico - precisa Gambini - aspettiamo l’approvazione del Ministero e della Regione ma ormai il progetto partirà nel ...Circostanza confermata anche dal sindaco: "Gli eccessi dei festeggiamenti per le vittorie dell ... per Santa Margherita, quello della movida giovane è un problema che si trascina, così evidente, ...