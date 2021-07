Diletta Leotta e Dazn | ecco quali saranno le novità

(Di giovedì 8 luglio 2021)ha svelato i nomi di chi sarà presente nelle trasmissioni per i prossimi tre anni e i nuovi programmi che arriverannoè pronta a ripartire, ma sempre all’insegna della rivoluzione che è già iniziata. Infatti, la piattaforma ha acquistato i diritti tv delle dieci partite di ogni giornata del Campionato di Serie A per i prossimi tre anni. Adesso, ha svelato nomi e programmi che accompagneranno gli abbonati e appassionati tifosi durante lo svolgimento del campionato. Le new entry asono numerose: la squadra della piattaforma si è triplicata. Oltre ai fedelissimi Zille, Pierluigi Pardo, Russo, Buscaglia e Mastroianni, vi sarà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

La storia fra Can Yaman eprocede a gonfie vele Can Yaman è legato sentimentalmente ae la presentatrice sportiva di Dazn, qualche mese fa, ha regalato al suo fidanzato ...Come la notizia chefosse pronta a far fagotto e a traslocare in qualche altro studio televisivo, ad esempio. Mentre era vero, invece, che Giorgia Rossi avesse intenzione di dire addio ...DAZN scende in campo con tutte le novità di cui gli appassionati di calcio potranno godere a partire dalla prossima stagione di Serie A 2021-22. DAZN ...Nella giornata dell'istruttoria Antitrust, Veronica Diquattro presenta la Dazn squad, col trio Leotta, Rossi, Zille in evidenza.