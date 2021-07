Daniele Adani contro Sky: “Mi hanno mandato via con una telefonata, scelta editoriale” (Di giovedì 8 luglio 2021) Daniele Adani non ha preso bene il suo siluramento da Sky Sport come opinionista e telecronista nella prossima stagione. L’ex difensore è stato silurato dai palinsesti per una precisa scelta editoriale e sui social il commentatore calcistico si sfoga svelando i retroscena del suo addio forzato alla pay tv: “Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata. Preso atto della scelta (“scelta mia”, parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021)non ha preso bene il suo siluramento da Sky Sport come opinionista e telecronista nella prossima stagione. L’ex difensore è stato silurato dai palinsesti per una precisae sui social il commentatore calcistico si sfoga svelando i retroscena del suo addio forzato alla pay tv: “Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea. Giusto una. Preso atto della(“mia”, parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua ...

