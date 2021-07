Covid, Istituto superiore di sanità: «I 4 vaccini proteggono da tutte le varianti» (Di giovedì 8 luglio 2021) Contro le voci sull'inefficacia dei vaccini di fronte alle varianti, soprattutto la Delta, scende in campo l'Istituto superiore di sanità. Che scrive: «I primi studi affermano che il ciclo completo dei 4 vaccini già approvati rimane protettivo nei confronti di tutte le Voc - cioe' le varianti che sono considerate piu' rischiose- mentre diminuisce l'efficacia che si era evidenziata dopo la prima dose» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 luglio 2021) Contro le voci sull'inefficacia deidi fronte alle, soprattutto la Delta, scende in campo l'di. Che scrive: «I primi studi affermano che il ciclo completo dei 4già approvati rimane protettivo nei confronti dile Voc - cioe' leche sono considerate piu' rischiose- mentre diminuisce l'efficacia che si era evidenziata dopo la prima dose» L'articolo proviene da Firenze Post.

