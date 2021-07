Calciomercato Lazio, Felipe Anderson aspetta solo il via libera: le ultime (Di giovedì 8 luglio 2021) Calciomercato Lazio: Felipe Anderson è ormai a un passo dal ritorno in biancoceleste. Mancano gli ultimi dettagli sull’ingaggio Mentre ieri l’agenzia biancoceleste annunciava il ritorno di Felipe Anderson, l’agente era a colloquio con Lotito e Tare. Il West Ham ha dato il nullaosta per la partenza del brasiliano, ora si cerca l’intesa sull’ingaggio: in Inghilterra percepiva 4 milioni all’anno, la Lazio ha intenzione di sfruttare il Decreto Crescita per risparmiare sul lordo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Come riporta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021)è ormai a un passo dal ritorno in biancoceleste. Mancano gli ultimi dettagli sull’ingaggio Mentre ieri l’agenzia biancoceleste annunciava il ritorno di, l’agente era a colloquio con Lotito e Tare. Il West Ham ha dato il nullaosta per la partenza del brasiliano, ora si cerca l’intesa sull’ingaggio: in Inghilterra percepiva 4 milioni all’anno, laha intenzione di sfruttare il Decreto Crescita per risparmiare sul lordo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riporta ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Lazio | Fatta per il ritorno di #FelipeAnderson: i dettagli e le cifre dell'accordo con il West Ha… - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, colpo in prospettiva: chiusa l'operazione Luka #Romero - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, si avvicina il ritorno di Felipe Anderson - misterfm93 : Il Mago ha fatto la magia e non si presenta alle visite mediche della Lazio. ???? #lazio #Calciomercato - matteo27213289 : RT @cmdotcom: #Lazio, c'è subito un giallo: #LuisAlberto non si è presentato alle visite -