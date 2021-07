Bjorn Kuipers arbitro di Italia-Inghilterra: fischietto olandese per la finale degli Europei. I precedenti con gli azzurri (Di giovedì 8 luglio 2021) Bjorn Kuipers arbitrerà Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2021 di calcio in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. L’olandese avrà l’onore di dirigere l’atto conclusivo della rassegna continentale, assistito dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra, mentre il quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, al Var il tedesco Bastian Dankert. I precedenti non sono dei migliori per la nostra Nazionale con questo fischietto. L’unico successo, però, fu ottenuto proprio ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021)arbitrerà2021 di calcio in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. L’avrà l’onore di dirigere l’atto conclusivo della rassegna continentale, assistito dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra, mentre il quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, al Var il tedesco Bastian Dankert. Inon sono dei migliori per la nostra Nazionale con questo. L’unico successo, però, fu ottenuto proprio ...

