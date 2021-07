Ascolti TV | Mercoledì 7 luglio 2021. Vola Inghilterra-Danimarca (9,8 mln – 46.6%), Chi l’ha visto (7.4%) meglio di Grand Hotel (7%). Il Corteo per Raffaella Carrà 23% (Di giovedì 8 luglio 2021) Corteo funebre Raffaella Carrà Nella serata di ieri, Mercoledì 7 luglio 2021, su Rai1 la semifinale di Euro 2020 Inghilterra-Danimarca ha appassionato 9.881.000 spettatori pari al 46.6% (pre e post gara nel complesso: 6.315.000 – 33.9%; nel dettaglio primo tempo: 9.746.000 – 44.8%; secondo tempo: 10.057.000 – 45.4%; supplementari: 9.803.000 – 50.7%). Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.306.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 La Doppia Vita di Mio Marito ha interessato ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 luglio 2021)funebreNella serata di ieri,, su Rai1 la semifinale di Euro 2020ha appassionato 9.881.000 spettatori pari al 46.6% (pre e post gara nel complesso: 6.315.000 – 33.9%; nel dettaglio primo tempo: 9.746.000 – 44.8%; secondo tempo: 10.057.000 – 45.4%; supplementari: 9.803.000 – 50.7%). Su Canale 5– Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.306.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 La Doppia Vita di Mio Marito ha interessato ...

