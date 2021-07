AMICI: ARISA CONFERMATA NEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI. PEKIN EXPRESS? NO GRAZIE (Di giovedì 8 luglio 2021) Un’edizione memorabile di AMICI e non parliamo solo degli ascolti – la seconda migliore media nei vent’anni di programmazione del TALENT di Canale 5 – ma di vendite, di affetto verso i cantanti e i ballerini, di appeal dei professori, a partire dalle new entry ARISA e Lorella Cuccarini con quel confronto e scontro con la squadra Celentano-Zerbi. Guelfi e ghibellini, l’eterna sfida! ARISA sarebbe stata corteggiata dalla produzione di PEKIN EXPRESS, l’ex Pechino EXPRESS che ha lasciato Rai2 per passare a Sky con il confermato Costantino della Gherardesca. Il settimanale Chi ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 8 luglio 2021) Un’edizione memorabile die non parliamo solo degli ascolti – la seconda migliore media nei vent’anni di programmazione deldi Canale 5 – ma di vendite, di affetto verso i cantanti e i ballerini, di appeal dei professori, a partire dalle new entrye Lorella Cuccarini con quel confronto e scontro con la squadra Celentano-Zerbi. Guelfi e ghibellini, l’eterna sfida!sarebbe stata corteggiata dalla produzione di, l’ex Pechinoche ha lasciato Rai2 per passare a Sky con il confermato Costantino della Gherardesca. Il settimanale Chi ...

Advertising

IlContiAndrea : '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) pe… - anna87931137 : RT @IlContiAndrea: '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) per non… - angelofavignan : RT @IlContiAndrea: '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) per non… - adtoomuch : RT @IlContiAndrea: '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) per non… - pizzaandbeer_ : RT @IlContiAndrea: '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) per non… -