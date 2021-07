AGCOM multa TIM e WindTre: obbligo info su offerte attive (Di giovedì 8 luglio 2021) L’AGCOM ha presentato a TIM ed a WindTre una multa per non aver loro informato i rispettivi clienti, sia per quanto riguarda la telefonia mobile prepagata che quella fissa, circa una comunicazione di carattere annuale relativa alle condizioni economiche vigenti. I gestori telefonici, interrogati sulla situazione, hanno risposto che le informazioni che si richiedono sono facilmente accessibili dai clienti sui siti ufficiali, così come pure sulle applicazioni MyTIM o WindTre o tramite contatto all’assistenza clienti. Scenari, questi, in cui è l’utente a doversi impegnare per ricevere le ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ha presentato a TIM ed aunaper non aver lorormato i rispettivi clienti, sia per quanto riguarda la telefonia mobile prepagata che quella fissa, circa una comunicazione di carattere annuale relativa alle condizioni economiche vigenti. I gestori telefonici, interrogati sulla situazione, hanno risposto che lermazioni che si richiedono sono facilmente accessibili dai clienti sui siti ufficiali, così come pure sulle applicazioni MyTIM oo tramite contatto all’assistenza clienti. Scenari, questi, in cui è l’utente a doversi impegnare per ricevere le ...

