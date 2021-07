Adani, addio a Sky sport: l’annuncio in diretta (Di giovedì 8 luglio 2021) Annuncio a sorpresa di Adani al termine del match Inghilterra-Danimarca: “E’ stato bello raccontare il mio ultimo evento Sky sport” Daniele Adani (Screen video)Saranno i padroni di casa dell’Inghilterra a contendere agli azzurri il titolo di campioni d’Europa nell’ultimo atto in programma domenica prossima, 11 luglio, a Wembley: la Nazionale dei Tre Leoni ha, infatti, avuto ragione 2-1 di quella danese solo ai tempi supplementari e dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale. Si congeda così dalla competizione la Danimarca che, oltre ad essere uscita a testa alta da Euro 2020, ha commosso il mondo intero per il dramma che ha colpito il suo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 luglio 2021) Annuncio a sorpresa dial termine del match Inghilterra-Danimarca: “E’ stato bello raccontare il mio ultimo evento Sky” Daniele(Screen video)Saranno i padroni di casa dell’Inghilterra a contendere agli azzurri il titolo di campioni d’Europa nell’ultimo atto in programma domenica prossima, 11 luglio, a Wembley: la Nazionale dei Tre Leoni ha, infatti, avuto ragione 2-1 di quella danese solo ai tempi supplementari e dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale. Si congeda così dalla competizione la Danimarca che, oltre ad essere uscita a testa alta da Euro 2020, ha commosso il mondo intero per il dramma che ha colpito il suo ...

Advertising

Gazzetta_it : #Adani in telecronaca annuncia l'addio a Sky. Dove andrà? - Tommasolabate : Adani annuncia in telecronaca l’addio a Sky. #InghilterraDanimarca #EURO2020 - OdeonZ__ : Adani in telecronaca annuncia l'addio a Sky. Dove andrà? - sportal_it : Daniele Adani annuncia l'addio in diretta tv: dove va - ticino_notizie : RT @Tommasolabate: Adani annuncia in telecronaca l’addio a Sky. #InghilterraDanimarca #EURO2020 -