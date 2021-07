Advertising

TgLa7 : La Camera ha approvato con 358 voti a favore la mozione che chiede al governo il conferimento della cittadinanza it… - Montecitorio : 358 voti favorevoli. La Camera approva la mozione sulle iniziative a favore di #PatrickZaki, con particolare riferi… - Ettore_Rosato : Conclusi i lavori in Commissione sul #FamilyAct, in aula alla Camera da venerdì 16 luglio. Il nostro impegno a favo… - Flovecc : @GiovanniPaglia ridotto l’orario solo ad alcuni e questi hanno risposto bene perché avevano un trattamento di favor… - Byblos47069903 : RT @Giusy48921432: Amici x favore fate girare ??????? grazie!!! -

Ultime Notizie dalla rete : FAVORE

Leggo.it

Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, è giusto obbligare i docenti a vaccinarsi? "Purtroppo a mali estremi, estremi rimedi. Per ...... limitandosi ad auspicare che il ceto dei giudici, nelle sue varie competenze istituzionali, assumesse provvedimenti, in quanto ammissibili, adella liberazione in misura più ampia possibile ..."Bene l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale, proposto da Berardi. Una mozione che ho convintamente sostenuto e votato. I prossimi passi dovranno dare il via ad un iter che porti a una ...Per Montale non ci sarà l’aumento della tariffa rifiuti, ma le opposizioni tuonano contro il sindaco che ha votato a favore del piano dell’Ato Perché il sindaco di Montale Ferdinando Betti ha votato a ...