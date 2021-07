Vaccini a mRna, l’ipotesi dell’immunizzazione a lungo termine in tre studi su Nature. La terza dose potrebbe non servire? (Di mercoledì 7 luglio 2021) La terza dose di vaccino potrebbe non servire? Nei giorni in cui la Gran Bretagna, che sta fronteggiando la nuova esplosione di casi causati dalla variante Delta, ha dato il via libera per cominciare a somministrare un terzo richiamo da settembre, alcuni studi scientifici ipotizzano che il nostro organismo sia in grado di sviluppare un’immunizzazione che dura nel tempo. I risultati potrebbero essere fondamentali per la pianificazione delle campagne vaccinali nei prossimi mesi in tutto il mondo. I Vaccini a mRna funzionano nel lungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladi vaccinonon? Nei giorni in cui la Gran Bretagna, che sta fronteggiando la nuova esplosione di casi causati dalla variante Delta, ha dato il via libera per cominciare a somministrare un terzo richiamo da settembre, alcuniscientifici ipotizzano che il nostro organismo sia in grado di sviluppare un’immunizzazione che dura nel tempo. I risultatiro essere fondamentali per la pianificazione delle campagne vaccinali nei prossimi mesi in tutto il mondo. Ifunzionano nel...

ladyonorato : Agli “indignati” per i miei tweet sacrileghi, segnalo che l’inventore dei vaccini MRNA denuncia un regime di “tecno… - Adnkronos : Studio Usa su #vaccinoCovid a mRna: 'Può proteggere per anni dal virus'. - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Vaccini a mRna, l’ipotesi dell’immunizzazione a lungo termine in tre studi su Nature. La terza dose potrebbe non servi… - Barbara68545184 : RT @fattoquotidiano: Vaccini a mRna, l’ipotesi dell’immunizzazione a lungo termine in tre studi su Nature. La terza dose potrebbe non servi… - Miniver841 : @LucaBizzarri @AzzurraBarbuto A dire che sono ancora sperimentali e ad invitare alla cautela è addirittura uno di q… -