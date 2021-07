Tokyo 2020, regolamento basket: come funziona, tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il regolamento del torneo maschili e femminile di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dodici squadre per torneo si daranno battaglia dal 25 luglio all’8 agosto per la conquista delle medaglie. Nel torneo maschile, oltre al Giappone, paese ospitante, ci saranno Argentina, Australia, Francia, Germania, Iran, Italia, Nigeria, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Stati Uniti. Queste, invece, le squadre che si sfideranno per l’oro nel torneo femminile: Giappone, Stati Uniti, Australia, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud Francia, Nigeria, Porto Rico, Serbia e Spagna. La formula del torneo è molto semplice. Nella prima fase ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildel torneo maschili e femminile dialle Olimpiadi di. Dodici squadre per torneo si daranno battaglia dal 25 luglio all’8 agosto per la conquista delle medaglie. Nel torneo maschile, oltre al Giappone, paese ospitante, ci saranno Argentina, Australia, Francia, Germania, Iran, Italia, Nigeria, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Stati Uniti. Queste, invece, le squadre che si sfideranno per l’oro nel torneo femminile: Giappone, Stati Uniti, Australia, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud Francia, Nigeria, Porto Rico, Serbia e Spagna. La formula del torneo è molto semplice. Nella prima fase ...

