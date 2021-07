Temptation Island 2021, ecco le prime parole di Tommaso dopo la fine della storia con Valentina (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come ormai tutta Italia sa, la coppia formata da Tommaso e Valentina è stata la prima a lasciare Temptation Island 2021. dopo il clamoroso tradimento di Tommaso con la tentatrice Giulia, infatti, Valentina ha chiesto il falò di confronto. Un falò lungo, dove i due se ne sono dette di santa ragione nonostante l’intenzione, da parte di Tommaso, di abbandonare l’isola con Valentina. Valentina, però, ha risposto all’ex fidanzato con un secco “no” e la loro chiacchierata storia ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come ormai tutta Italia sa, la coppia formata daè stata la prima a lasciareil clamoroso tradimento dicon la tentatrice Giulia, infatti,ha chiesto il falò di confronto. Un falò lungo, dove i due se ne sono dette di santa ragione nonostante l’intenzione, da parte di, di abbandonare l’isola con, però, ha risposto all’ex fidanzato con un s“no” e la loro chiacchierata...

ilmatrix_77 : @Sonnyb0y10 @capuanogio Mi scusi, ma mi consenta di dirle che non mi aggrada dialogare con gli ascolani e con gli a… - revivalouis : non mia madre che mi manda i video reaction di temptation island degli youtubers sto male - alsosomeman : siamo tutti d'accordo che Temptation Island è cringe ma si guarda per ridere del cringe? vi prego mi fa scassare so… - Novella_2000 : Spuntano foto dal passato di Valentina: com’era prima di partecipare a #TemptationIsland - TBadodi : @pintarella @Pinucci63757977 Ma secondo te, cosa può sperare, che chi segue Fedez comperi il suo libro??? Sicuramen… -

