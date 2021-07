Sarà Italia-Inghilterra. Inglesi in finale con un rigore all’italiana (Di mercoledì 7 luglio 2021) Fair play? What? L’Inghilterra va in finale agli Europei con un rigore all’Italiana. L’avessimo fatto noi, sarebbe successo il finimondo. Sull’1-1, primo tempo supplementare, Stering entra in area a trecento all’ora, sterza e poi si tuffa come il miglior Greg Louganis. L’arbitro olandese Makkelie abbocca e fischia. Il Var conferma, non si sa bene cosa. Harry Kane va dal dischetto, tiro, Schmeichel para ma non blocca ed Harry Kane segna su respinta. La Nazionale di Southgate va così in finale contro l’Italia di Mancini. Si giocherà domenica sera a Wembley. L’Inghilterra va ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Fair play? What? L’va inagli Europei con unall’na. L’avessimo fatto noi, sarebbe successo il finimondo. Sull’1-1, primo tempo supplementare, Stering entra in area a trecento all’ora, sterza e poi si tuffa come il miglior Greg Louganis. L’arbitro olandese Makkelie abbocca e fischia. Il Var conferma, non si sa bene cosa. Harry Kane va dal dischetto, tiro, Schmeichel para ma non blocca ed Harry Kane segna su respinta. La Nazionale di Southgate va così incontro l’di Mancini. Si giocherà domenica sera a Wembley. L’va ...

lapoelkann_ : FACCIAMO LA STORIA. DEDICATO A CHI C’È….A CHI NON C’È PIÙ E A CHI CI SARÀ …. CHE BELLO ESSERE ITALIANI. ABBRACCIAMO… - MonicaCirinna : Il #DdlZan sarà in Aula il 13 luglio. L’approvazione del calendario dimostra che i voti ci sono, se c’è la responsa… - chetempochefa : Spero che gli azzurri possano fare un'altra bella prestazione in finale, cercando di vincere il trofeo. Non sarà un… - TicinoGazzetta : Euro 2020, a Wembley la finale sarà Italia-Inghilterra. Kane stende la Danimarca ai supplementari - pErfxtN0w : RT @SWEETVHABIT: l’11 non ci sarà italia-inghilterra, ci sarà italian louies-louis -