Sapore di mare: Jerry Calà e Marina Suma stavano insieme? La risposta di lei (Di mercoledì 7 luglio 2021) Marina Suma, durante un'intervista, ha parlato a proposito del presunto flirt che avrebbe avuto con Jerry Calà sul set di Sapore di mare. Nel corso degli anni sono girate molte voci inerenti al set di Sapore di mare secondo le quali Marina Suma e Jerry Calà avrebbero avuto una relazione durante le riprese. L'attrice ha smentito tutto a molti anni di distanza, confermando però che Mara Venier era molto gelosa di lei. La Suma nel film interpretava Marina ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021), durante un'intervista, ha parlato a proposito del presunto flirt che avrebbe avuto consul set didi. Nel corso degli anni sono girate molte voci inerenti al set didisecondo le qualiavrebbero avuto una relazione durante le riprese. L'attrice ha smentito tutto a molti anni di distanza, confermando però che Mara Venier era molto gelosa di lei. Lanel film interpretava...

