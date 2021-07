Samsung Galaxy Note 20, insolitamente grande l’ultimo upgrade (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il lancio dell’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 per i Samsung Galaxy è entrato nel vivo. Le line-up Samsung Galaxy S20 e Note 10 sono state aggiornate con le ultime correzioni di sicurezza nele scorse ore, ed anche i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra stanno ricevendo un upgrade simile nella giornata odierna. Come riportato da ‘SamMobile‘, solo l’aggiornamento in arrivo per i phablet di attuale generazione ha dimensioni fuori dal comune, con il download OTA (Over-The-Air) superiore ad 1GB, mentre il registro ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il lancio dell’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 per iè entrato nel vivo. Le line-upS20 e10 sono state aggiornate con le ultime correzioni di sicurezza nele scorse ore, ed anche i20 e20 Ultra stanno ricevendo unsimile nella giornata odierna. Come riportato da ‘SamMobile‘, solo l’aggiornamento in arrivo per i phablet di attuale generazione ha dimensioni fuori dal comune, con il download OTA (Over-The-Air) superiore ad 1GB, mentre il registro ...

