**Omofobia: Iv non chiederà voto segreto su Ddl Zan** (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - Italia viva non chiederà il voto segreto sul Ddl Zan al Senato. Lo si apprende da fonti parlamentari. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - Italia viva nonilsul Ddl Zan al Senato. Lo si apprende da fonti parlamentari.

Advertising

marcodimaio : Appellarsi ai partiti perché non ci siano voti segreti al Senato sul #ddlZan è un esercizio retorico, perché tutti… - marcodimaio : Oggi l’importante non è piantare bandierine o prendere like, ma portare a casa una buona legge (che abbia i numeri… - M5S_Europa : In #Polonia assistiamo ad una fuga dalle zone più conservatrici del Paese, dove si moltiplicano i casi di #omofobia… - PatriziaCirc : RT @LucillaMasini: La Russa: 'Col Ddl Zan, se dicessimo che le coppie gay non devono adottare bambini rischieremmo 4 anni di carcere'. Non… - esserequi : RT @isthisbicuIture: senza contare che con tutta la bi erasure che c'è in questo paese, con persone che non sanno nemmeno che esista la bis… -

Ultime Notizie dalla rete : **Omofobia non Omofobia: Castagnetti, 'da cambiare parti sbagliate Ddl Zan ma braccio di ferro è su altro' E so che non avverrà perché il braccio di ferro riguarda altro. Ahinoi!'. Lo scrive su Twitter Pier Luigi Castagnetti.

Omofobia: Scalfarotto, 'felice che Fedez ora difenda persone Lgbt' La cosa singolare è che Fedez pensi che sia lecito parlare di Renzi ma non con Renzi. D'altro canto sono felice che ora Fedez difenda le persone Lgbt, che abbia cambiato idea. In passato su di noi ha ...

Zan: “I termini ‘omofobia’ e ‘transfobia’ del testo Scalfarotto non si possono… Il Fatto Quotidiano Omofobia: Zan, 'se non ci occupiamo…" 07 luglio 2021 a. a. a. Roma, 7 lug. Lo ha affermato Alessandro Zan, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Rai Radio 1 Invece loro continuano a fare… Leggi ...

Omofobia: Scalfarotto, 'felice che Fedez ora difenda persone Lgbt' La cosa singolare è che Fedez pensi che sia lecito parlare di Renzi ma non con Renzi. D’altro canto sono felice che ora Fedez difenda le persone Lgbt, che abbia cambiato idea. In passato su di noi ha ...

E so cheavverrà perché il braccio di ferro riguarda altro. Ahinoi!'. Lo scrive su Twitter Pier Luigi Castagnetti.La cosa singolare è che Fedez pensi che sia lecito parlare di Renzi macon Renzi. D'altro canto sono felice che ora Fedez difenda le persone Lgbt, che abbia cambiato idea. In passato su di noi ha ...07 luglio 2021 a. a. a. Roma, 7 lug. Lo ha affermato Alessandro Zan, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Rai Radio 1 Invece loro continuano a fare… Leggi ...La cosa singolare è che Fedez pensi che sia lecito parlare di Renzi ma non con Renzi. D’altro canto sono felice che ora Fedez difenda le persone Lgbt, che abbia cambiato idea. In passato su di noi ha ...