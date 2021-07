Michetti: con me Comune Roma a servizio categorie (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “La mia amministrazione, qualora il popolo di Roma me ne desse la facoltà, sarà un’amministrazione rivolta a tutti coloro che svolgono un ruolo importante per la città e soprattutto alle categorie produttive, vessate in periodo di Covid e che meritano rilancio, dignità, rispetto e provvedimenti concertati e condivisi che calzino a guanto alle loro esigenze e di essere messe nelle condizioni migliori possibili per garantire sviluppo e occupazione, che è il tratto fondamentale di una società che si risolleva”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, intervenendo in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021)– “La mia amministrazione, qualora il popolo dime ne desse la facoltà, sarà un’amministrazione rivolta a tutti coloro che svolgono un ruolo importante per la città e soprattutto alleproduttive, vessate in periodo di Covid e che meritano rilancio, dignità, rispetto e provvedimenti concertati e condivisi che calzino a guanto alle loro esigenze e di essere messe nelle condizioni migliori possibili per garantire sviluppo e occupazione, che è il tratto fondamentale di una società che si risolleva”. Lo ha detto il candidato sindaco didel centrodestra, Enrico, intervenendo in ...

Advertising

Notiziedi_it : Di Niola (Cna Roma): al via incontri con Calenda, Michetti e Gualtieri - MarziaLoreti : - FederGolf : Round 1, #ebtc ??????? @egagolf in Danimarca la #Germania parte forte ed è 1/a con -12. ????????????ottimo inizio per l’… - patriziamolina : @_alvysinger @borrillo62 @radionowher @gualtierieurope Tutti sanno ,anche un bambino dell'asilo,che presentandosi d… - MusicaTricolore : RT @AntoSaccone: Profonda emozione per la scelta di Enrico #Michetti insieme alla dottoressa #Matone. #Centrodestra unito a Roma significa… -