Matteo | guardati dagli amici | la storia in palio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Wimbledon, Berrettini legatissimo ad Auger - Aliassime e lo sfida nei quarti. In semifinale troverebbe poi il vincitore di Hurkacz - Federer di PAOLO GRILLI

matteo_milan91 : @massimilianodu @frin86 Guardati tutta la partita che hanno fatto, quell'azione se esce esce e ci casca qualsiasi difensore - frittelladimele : @matteorenzi Matteo basta guardati allo specchio e vergognati lo dico solo per te -

Quotidiano.net

Wimbledon, Berrettini legatissimo ad Auger - Aliassime e lo sfida nei quarti. In semifinale troverebbe poi il vincitore di Hurkacz - Federer di PAOLO GRILLI... di Paolo Grilli Un mercoledì da leoni. Lo brama, con tutto l'entusiasmo del caso, Matteo Berrettini, il nostro bombardiere sull'erba di Wimbledon. I numeri sono con lui, il clima del nuovo che avanza ...