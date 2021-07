Martina franca, truffa dello specchietto: due denunce della Polizia di Stato (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nell’ambito dei servizi di prevenzione potenziati in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, il personale del Commissariato di Martina franca hanno individuato e fermato nel centro cittadino una Fiat Punto con a bordo una coppia – padre e figlia – di origini siciliane, facenti parte di una nota famiglia nomade specializzata nella “truffa dello specchietto”. I due, con un meccanismo ben collaudato e con singoli ruoli ben definiti, avevano messo a segno le loro truffe selezionando ed individuando le vittime soprattutto in persone anziane. Ben due i casi accertati nel comune ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nell’ambito dei servizi di prevenzione potenziati in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, il personale del Commissariato dihanno individuato e fermato nel centro cittadino una Fiat Punto con a bordo una coppia – padre e figlia – di origini siciliane, facenti parte di una nota famiglia nomade specializzata nella “”. I due, con un meccanismo ben collaudato e con singoli ruoli ben definiti, avevano messo a segno le loro truffe selezionando ed individuando le vittime soprattutto in persone anziane. Ben due i casi accertati nel comune ...

elenaricci1491 : Padre e figlia, rispettivamente di 55 e 44 anni già noti alle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine - TarantiniTime : Padre e figlia, rispettivamente di 55 e 44 anni già noti alle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine - BlunoteWeb : #MartinaFranca: #Truffadellospecchietto, denuncia e #daspo per padre e figlia - giangi58 : Martina franca, truffa dello specchietto: due denunce della Polizia di Stato - AgoraBlog2 : Truffato un anziano. Padre e figlia denunciati, nonché già noti alle Forze dell'Ordine... #martinafranca… -