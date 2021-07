L'Ue stringe il cerchio intorno a Orban (Di mercoledì 7 luglio 2021) La immaginate Ursula von der Leyen a Budapest a consegnare la pagella di promozione del piano di resilienza e ripresa ungherese a Viktor Orban, così come sta facendo con gli altri leader europei? Soprattutto in questi giorni, non è proprio aria. “È evidente che il clima europeo è cambiato intorno al premier dell’Ungheria”, ammettono fonti europee. È cambiato dal Consiglio Europeo di maggio, oggi argomento di dibattito a Strasburgo. Il 24 e 25 maggio scorsi i capi di Stato e di governo dei paesi Ue sono rimasti per ore a criticare la legge anti-Lgbtqi di Orban, costruendo l’impianto di accusa che in questi giorni sembra si stia ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) La immaginate Ursula von der Leyen a Budapest a consegnare la pagella di promozione del piano di resilienza e ripresa ungherese a Viktor, così come sta facendo con gli altri leader europei? Soprattutto in questi giorni, non è proprio aria. “È evidente che il clima europeo è cambiatoal premier dell’Ungheria”, ammettono fonti europee. È cambiato dal Consiglio Europeo di maggio, oggi argomento di dibattito a Strasburgo. Il 24 e 25 maggio scorsi i capi di Stato e di governo dei paesi Ue sono rimasti per ore a criticare la legge anti-Lgbtqi di, costruendo l’impianto di accusa che in questi giorni sembra si stia ...

