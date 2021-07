Il gruppo Ferretti in corsa per la ex sede di Italcementi (Di mercoledì 7 luglio 2021) La sede di Italcementi è stata per anni una fortezza che si affacciava su via Camozzi. Luogo simbolo di una multinazionale che aveva il cuore a Bergamo. A fine luglio 2015 la decisione della famiglia Pesenti di vendere l’intero pacchetto di Italcementi ai tedeschi di Heidelberg per 1,67 miliardi. Un anno dopo, nel settembre 2016, l’abbandono del centro città per la nuova sede di Italcementi e l’i.lab al Kilometro Rosso di Bergamo. Ora si dice che per quella “fortezza” abbandonata nel cuore della città, che occupa una superficie di 12.300 metri quadrati e delimitata da via Camozzi a Nord, via Stoppani ad ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladiè stata per anni una fortezza che si affacciava su via Camozzi. Luogo simbolo di una multinazionale che aveva il cuore a Bergamo. A fine luglio 2015 la decisione della famiglia Pesenti di vendere l’intero pacchetto diai tedeschi di Heidelberg per 1,67 miliardi. Un anno dopo, nel settembre 2016, l’abbandono del centro città per la nuovadie l’i.lab al Kilometro Rosso di Bergamo. Ora si dice che per quella “fortezza” abbandonata nel cuore della città, che occupa una superficie di 12.300 metri quadrati e delimitata da via Camozzi a Nord, via Stoppani ad ...

Il gruppo Ferretti in corsa per la ex sede di Italcementi

BergamoNews.it

