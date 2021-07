Haiti | assassinato il presidente Moise Ferita la moglie

Advertising

you_trend : ???? #Haiti, assassinato nella sua residenza il presidente Jovenel #Moise - TgLa7 : Il presidente di #Haiti, #JovenelMoise, è stato assassinato. Lo ha reso noto il primo ministro ad interim - Avvenire_Nei : Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos - ilfaroonline : Haiti: assassinato in casa il presidente Moise, ferita la moglie - DomaniGiornale : Il presidente haitiano, Jovenel Moïse, è stato assassinato nella propria abitazione. La first lady, Martin #Moise,… -

Il presidente diJovenel Moise è statonella sua abitazione dopo che un gruppo di persone armate non identificate ha preso d'assalto la sua residenza privata. Lo riferiscono funzionari di governo. La ...IL PRESIDENTEJ JOVENEL MOÏSE L' assassinio del presidente della Repubblica di, Jovenel Moïse, è stato bollato dal Governo come un atto 'odioso, inumano e barbaro' e tanto il ...Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, 53 anni, è stato assassinato nella sua abitazione, mentre la first lady, Martine Marie Etienne Joseph, è ricoverata in ospedale. Secondo i media locali, la casa ...(Adnkronos) - Il presidente di Haiti Jovenel Moise è stato assassinato nella sua abitazione dopo che un gruppo di persone armate non identificate ...