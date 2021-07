Grave giornalista d' inchiesta olandese | la solidarietà di Michel

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il presidente del Consiglio europeo Charlesha affermato che l'attacco di cui è stato vittima unspecializzato in inchieste emente ferito da proiettili, è un "crimine ...

Advertising

andreapurgatori : Amsterdam, agguato in strada, ferito giornalista: è grave - Corriere : Amsterdam, agguato in strada, ferito giornalista: è grave - fattoquotidiano : Amsterdam, il giornalista Peter de Vries ferito a colpi di pistola: è grave. Era sulla “lista nera” di un latitante - v3rd3acqua : RT @fattoquotidiano: Amsterdam, il giornalista Peter de Vries ferito a colpi di pistola: è grave. Era sulla “lista nera” di un latitante ht… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Amsterdam, il giornalista Peter de Vries ferito a colpi di pistola: è grave. Era sulla “lista nera” di un latitante ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave giornalista

Il, 64 anni , aveva partecipato ad un programma televisivo di cui è spesso ospite. La polizia ha arrestato tre persone , tra cui potrebbe esserci l'esecutore materiale dell'agguato. Nel ..."Un crimine è stato compiuto contro une questo crimine è un attacco contro i nostri valori fondamentali, contro la libertà di stampa. È un crimine che deve essere condannato e vorrei ...Roma, 7 lug. (askanews) - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato che l'attacco di cui è stato vittima un giornalista olandese specializzato in inchieste e gravemente ...... giornalista de Vries, noto per le sue ricerche sui gruppi criminali nei Paesi Bassi, si trova in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un agguato con arma da fuoco ad Amsterdam nella ...