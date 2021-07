Ddl Zan | la Ferragni contro Matteo Renzi | la replica dell’ex Premier

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La decisione di Italia Viva di non votare il Ddl Zan così com’è, richiedendo delle modifiche, ha incendiato il dibattito politico. All’indirizzo di, fondatore e leader di IV, sono piovute forti critiche da parte del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che lo accusano di fornire un grande assist alla destra diSalvini e Giorgia Meloni. Ma lo ssi è esteso anche al di fuori dei partiti.è stato duramente attaccato anche dalla celebre influencer Chiara, moglie di Fedez, che ha affidato ai social tutto il suo disappunto per ...

Dalal referendum sulla giustizia, passando per gli episodi di violenza accaduti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Salvini non perde tempo e va subito al nocciolo della questione, sul ...La diciarazione del senatore."Avremmo potuto forzare perchè a Maggio i 5Stelle avevano promosso una raccolta di firme che noi abbiamo volentieri sottoscritto per far votare in aula la procedura d'urgenza", spiega. De Petris, ripe ...Tra i temi della puntata di mercoledì 7 luglio di Zona Bianca il ddl Zan, la variante Delta, la rottura nella maggioranza di Governo, il caso Saman e un omaggio a Raffaella Carrà Tra i temi della ...