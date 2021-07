Ddl Zan | Fedez in diretta col deputato del Pd | Marco Cappato e Pippo Civati

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo la calendarizzazione in Senato fissata per il 13 di luglio del disegno di legge contro l’omotransfobia (e la polemica tra Matteo Renzi e Chiara Ferragni),organizza unasocial con Alessandro Zan e. Ma si parlerà anche di eutanasia, tema sul quale il rapper si è speso. L’ospite, in questo senso, è, che sta promuovendo il relativo referendum. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - ciampicuc : @con_la_J Perché le TV ed i 'giornalai' fanno quasi tutti schifo. Vedrai che se non passa il Ddl Zan diranno che Re… - valefesta84 : RT @Corriere: Umbria, la garante dell’infanzia: «Con il ddl Zan sesso anche con animali e bambini» -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

/ Folli: lo sgambetto di Renzi al Pd prepara la sconfitta sul Colle MAURIZIO TURCO (RADICALI) SUI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA Maurizio Turco ha poi lanciato una frecciatina alla politica: "...In tal senso, l'iniziativa è volutamente una manifestazione di sostegno per l'approvazione del, attualmente in discussione al Parlamento. outstream Secondo gli e le esponenti delle ...Il voto, inizialmente previsto per oggi, è stato spostato su richiesta del Movimento 5 Stelle e fissato per il 14 luglio. L’intenzione di Palazzo Chigi sarebbe di chiudere la partita entro la prossima ...Il 12 luglio il premier Mario Draghi indicherà i nomi dei nuovi presidente e amministratore delegato Rai, anticipando quindi il Parlamento che dovrebbe votare i candidati al ...