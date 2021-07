Carniarmonie dal 15 luglio al 5 settembre 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) cof54 concerti, 30 comuni coinvolti e tante collaborazioni per il Festival dei Festival Compie trent’anni Carniarmonie, il festival musicale della montagna friulana, promosso da Fondazione Bon e diretto da Claudio Mansutti, che in questa edizione mette in rete ben 30 Comuni e segna nuovi record, soprattutto di qualità. «Un calendario molto variegato – dichiara il direttore artistico Claudio Mansutti – un festival dei festival per cui al suo interno, oltre alla propria programmazione, ha il piacere di ospitare tante altre iniziative. Invito, se ne hanno piacere, i rappresentanti di enti pubblici e privati qui presenti in sala a lasciarci un loro commento». Per cui ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 luglio 2021) cof54 concerti, 30 comuni coinvolti e tante collaborazioni per il Festival dei Festival Compie trent’anni, il festival musicale della montagna friulana, promosso da Fondazione Bon e diretto da Claudio Mansutti, che in questa edizione mette in rete ben 30 Comuni e segna nuovi record, soprattutto di qualità. «Un calendario molto variegato – dichiara il direttore artistico Claudio Mansutti – un festival dei festival per cui al suo interno, oltre alla propria programmazione, ha il piacere di ospitare tante altre iniziative. Invito, se ne hanno piacere, i rappresentanti di enti pubblici e privati qui presenti in sala a lasciarci un loro commento». Per cui ...

ildiscorso : PRESENTATA LA 30 EDIZIONE DI CARNIARMONIE, DAL 15 LUGLIO AL 5 SETTEMBRE 54 CONCERTI E TRENTA COMUNI COINVOLTI - GibelliTiziana : RT @iMagazineTwit: In cartellone 54 concerti in 30 diversi comuni dal 15 luglio al 5 settembre #FVG @carniarmonie @GibelliTiziana #Carnia… - iMagazineTwit : In cartellone 54 concerti in 30 diversi comuni dal 15 luglio al 5 settembre #FVG @carniarmonie @GibelliTiziana… -