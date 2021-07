Brescia | imbiachino cade da una scala e muore | stava lavorando in nero

(Di mercoledì 7 luglio 2021), 7 lug – Si continua a morire di lavoro in Italia: aun imbianchino di 60 anni è morto un giorno dopo essere caduto da unamentrein un cantiere a Sarezzo. Era senza contratto, lavorava in, a 60 anni lavorava inQuesto ultimo dettaglio è stato appurato dalle forze dell’ordine intervenute dopo l’incidente avvenuto a Sarezzo, in provincia di. Subito dopo la caduta dalladell’uomo, di sessanta anni, le condizioni di salute erano apparse disperate. Il ...

(ANSA) - BRESCIA, 07 LUG - Un imbianchino di 60 anni è morto un giorno dopo essere caduto da una scala. Stava lavorando in un cantiere a Sarezzo, in provincia di Brescia. Secondo le forze dell'ordine ...Alla fine non ce l’ha fatta l’imbianchino di 57 anni che nella tarda mattinata ... L’uomo è stato suito soccorso e trasportato al Civile di brescia dove è stato ricoverato in codice rosso e dove ...