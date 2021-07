Barcellona | Konami licenzia Griezmann da ruolo di ambasciatore per razzismo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Antoineè statoto dalla società giapponesecon l’accusa diin seguito alla diffusione di alcuni video in cui prendeva in giro alcuni individui di origine asiatica insieme al compagno di Nazionale Ousmane Dembélé, vicenda che risale al 2019. “Digital Entertainment crede, come la filosofia dello sport, che la discriminazione di qualsiasi tipo sia inaccettabile. In precedenza, avevamo annunciato Antoinecomedei contenuti di Yu-Gi-Oh! Tuttavia, alla luce dei recenti eventi, abbiamo deciso di annullare il ...

Antoine Griezmann sempre più nella bufera. Come riporta AS , la società giapponeseha licenziato l'esterno francese delcon l'accusa di razzismo a seguito alla diffusione di alcuni video in cui, insieme al compagno di Nazionale di club Ousmane Dembélé , si prendeva ...... Juventus , FC, Bayern Monaco e Manchester United. PES 2022, fino a quando si potrà giocare? Per poter testare in anticipo la demo del gioco di calcio dibisogna essere veloci. ...Antoine Griezmann è stato licenziato dalla società giapponese Konami con l’accusa di razzismo in seguito alla diffusione di alcuni video in cui prendeva in giro alcuni individui di origine asiatica in ...Era il 2019, il Barcellona stava affrontando una serie di amichevoli in ... Dopo aver visionato i video la Konami ha deciso di licenziare il giocatore francese, annunciadolo con questo comunicato: ...