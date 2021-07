A Polignano a Mare, la mostra che guida al «nulla» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dal 9 luglio al 10 settembre alla Vento Blu art gallery inaugura «A helpfull guide to nowhere». Si potrebbe tradurre come «Guida utile verso il nulla», una riflessione degli artisti contemporanei Giacomo Costa e Gehrard Demetz, sulla modalità dell’uomo di vivere il proprio pianeta e sulla ripercussioni che le sue scelte hanno sull’ambiente. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dal 9 luglio al 10 settembre alla Vento Blu art gallery inaugura «A helpfull guide to nowhere». Si potrebbe tradurre come «Guida utile verso il nulla», una riflessione degli artisti contemporanei Giacomo Costa e Gehrard Demetz, sulla modalità dell’uomo di vivere il proprio pianeta e sulla ripercussioni che le sue scelte hanno sull’ambiente.

