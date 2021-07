Xbox Series X/S: tecniche di rendering e upscaling basate sul machine learning nei piani di Microsoft (Di martedì 6 luglio 2021) Microsoft sta cercando di sfruttare la sua API DirectML per migliorare le prestazioni dei giochi di nuova generazione sulle sue console Xbox Series XS e per fissare la sua superiorità tecnica contro la rivale Sony. Come dimostrato da Epic, NVIDIA e AMD, le tecniche di upscaling all'avanguardia, piuttosto che le prestazioni di calcolo pure, saranno la chiave per migliorare la fedeltà visiva dei titoli futuri. Il DLSS di NVIDIA, il TSR di Unreal Engine 5 e l'FSR di AMD consentono ai giocatori di sperimentare i loro mondi preferiti con incredibili poligoni e risoluzioni fino a 8K, ottenendo nel contempo 60 o ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021)sta cercando di sfruttare la sua API DirectML per migliorare le prestazioni dei giochi di nuova generazione sulle sue consoleXS e per fissare la sua superiorità tecnica contro la rivale Sony. Come dimostrato da Epic, NVIDIA e AMD, lediall'avanguardia, piuttosto che le prestazioni di calcolo pure, saranno la chiave per migliorare la fedeltà visiva dei titoli futuri. Il DLSS di NVIDIA, il TSR di Unreal Engine 5 e l'FSR di AMD consentono ai giocatori di sperimentare i loro mondi preferiti con incredibili poligoni e risoluzioni fino a 8K, ottenendo nel contempo 60 o ...

