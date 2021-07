‘Tosca’, al via tre serate al teatro Ghirelli (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Torna la Tosca, su musiche di Giacomo Puccini, a Salerno. Sul palco del teatro Ghirelli, nelle sere del 7, 9, 11 luglio (ore 21) la messinscena di un’opera intramontabile. Regia curata da Renzo Giacchieri, direttore d’orchestra Daniel Oren. Artisticamente impegnati nell’opera saranno l’orchestra filarmonica ‘Giuseppe Verdi’, il coro di voci bianche del teatro Verdi di Salerno, il coro del teatro dell’opera di Salerno. Biglietti in vendita al botteghino del Verdi al prezzo unico di 10 euro e sul circuito vivaticket. Negli anni scorsi l’opera fu portata a Salerno dal maestro Tiziano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Torna la Tosca, su musiche di Giacomo Puccini, a Salerno. Sul palco del, nelle sere del 7, 9, 11 luglio (ore 21) la messinscena di un’opera intramontabile. Regia curata da Renzo Giacchieri, direttore d’orchestra Daniel Oren. Artisticamente impegnati nell’opera saranno l’orchestra filarmonica ‘Giuseppe Verdi’, il coro di voci bianche delVerdi di Salerno, il coro deldell’opera di Salerno. Biglietti in vendita al botteghino del Verdi al prezzo unico di 10 euro e sul circuito vivaticket. Negli anni scorsi l’opera fu portata a Salerno dal maestro Tiziano ...

Advertising

kaydee_de : Qual'occhio al mondo può star di paro… …All'ardente occhio tuo nero? ?????? Tosca - Qual occhio al mondo… - stef_giac : @tileggo Davvero? Allora via Tosca ?? - cda70 : Roma bella (feat. Tiziana Tosca Donati) - luciodemichele : RT @AlleAzzoni: BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DELL'AMBASCIATRICE TOSCA BARUCCO - MASTER DIPLOMACY 2021/22 - RomanoAnge : RT @AlleAzzoni: BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DELL'AMBASCIATRICE TOSCA BARUCCO - MASTER DIPLOMACY 2021/22 -