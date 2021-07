Spaventoso incendio a Fiumicino, fiamme in una carrozzeria: 12 auto distrutte, avvertite esplosioni (FOTO E VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) incendio questa notte a Fiumicino dove le fiamme hanno divorato numerose auto che sostavano in un parcheggio all’aperto di una carrozzeria. Forti esplosioni sono state avvertite dai residenti, dovute verosimilmente allo scoppio degli pneumatici (inizialmente si era pensato a degli spari, ndr). E’ successo intorno alle 4.00 di oggi in Via Debeli al civico 51. Sul posto, per domare il rogo di vaste proporzioni, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diverse squadre operative. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ma il bilancio, in termini di danni, è ingente: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021)questa notte adove lehanno divorato numeroseche sostavano in un parcheggio all’aperto di una. Fortisono statedai residenti, dovute verosimilmente allo scoppio degli pneumatici (inizialmente si era pensato a degli spari, ndr). E’ successo intorno alle 4.00 di oggi in Via Debeli al civico 51. Sul posto, per domare il rogo di vaste proporzioni, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diverse squadre operative. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ma il bilancio, in termini di danni, è ingente: ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Spaventoso incendio a Fiumicino, fiamme in una carrozzeria: 12 auto distrutte, avvertite esplosioni (FOTO E VIDEO) https… - CorriereCitta : Spaventoso incendio a Fiumicino, fiamme in una carrozzeria: 12 auto distrutte, avvertite esplosioni (FOTO E VIDEO) - CorriereCitta : Spaventoso incendio sui binari: treni in tilt tra Cecchina e Velletri - gioroman_romano : RT @siracusaoggi: (Paura a Targia, spaventoso incendio: evacuato l'acquapark, chiusa strada per Melilli) - - lanuovariviera : Spaventoso incendio nel fienile. Pompieri da Ascoli e da Amandola a Force. Bruciano tonnellate di paglia -