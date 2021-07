Sciopero aerei | in Italia stop ad oltre 140 voli

(Di martedì 6 luglio 2021) Indetto per oggi, 6 luglio, unogenerale degli operatori del trasporto aereo.140cancellati; maggiormente colpita Al“A difesa dell’occupazione dei lavoratori di Al“, così recita il comunicato che annuncia logenerale degli operatori del trasporto aereo indetto per oggi, 6 luglio. La protesta è stata proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. In140hanno subito cancellazioni, con notedisagi per chi, magari dopo ...

laci_bacsi : Sciopero aerei 6 luglio, oggi lo stop di 24 ore. Alitalia cancella 143 voli - repubblica : Sciopero aerei 6 luglio, oggi lo stop di 24 ore. Alitalia cancella 143 voli - discoradioIT : Sciopero aerei 6 luglio, in Italia cancellati oltre 140 voli: ecco l’elenco - infoiteconomia : Sciopero aerei 6 luglio: cancellati anche voli internazionali - infoiteconomia : Sciopero aerei 6 luglio: orari, voli cancellati e cosa fare -

19.16,sindacati: domanidi 24h Domani logenerale di tutto il personale del trasporto aereo che si fermerà per l'intera giornata con presidi all'aeroporto di Fiumicino, di Linate e ...La protesta proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo: 'Settore messo in ginocchio dalla pandemia, blocco dei licenziamenti da ...Leggi anche –> Alitalia: soluzione in vista per i biglietti a rischio. Sciopero del trasporto aereo oggi: le informazioni utili. Disagi per molti viaggiatori oggi, martedì 6 lu ...Sarà un martedì nero, oggi 6 luglio 2021, per il trasporto aereo. I sindacati hanno infatti indetto uno sciopero di 24 ore.