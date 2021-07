Scalfarotto “Sostengo il ddl Zan, ma in Aula numeri risicati” (Di martedì 6 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io sono ancora un sostenitore convinto del Ddl Zan, come sono convinto che sia indispensabile che sia approvata una legge contro l’omotransfobia, per mettere al riparo i tantissimi ragazzi e ragazze che hanno sofferto atti di discriminazione e di violenza”. Così il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto, di Italia Viva, intervenendo ai microfoni di Radio 24.“Il punto è che andremo in un’Aula dove i numeri sono molto risicati, dove ci saranno milioni di emendamenti presentati da Calderoli, dove manca il relatore – aggiunge -. Allora mi chiedo se abbia senso andare incontro alla bella morte per una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io sono ancora un sostenitore convinto del Ddl Zan, come sono convinto che sia indispensabile che sia approvata una legge contro l’omotransfobia, per mettere al riparo i tantissimi ragazzi e ragazze che hanno sofferto atti di discriminazione e di violenza”. Così il sottosegretario all’Interno Ivan, di Italia Viva, intervenendo ai microfoni di Radio 24.“Il punto è che andremo in un’dove isono molto, dove ci saranno milioni di emendamenti presentati da Calderoli, dove manca il relatore – aggiunge -. Allora mi chiedo se abbia senso andare incontro alla bella morte per una ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Io sono ancora un sostenitore convinto del Ddl Zan, come sono convinto che sia indispensabile c… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Scalfarotto “Sostengo il ddl Zan, ma in Aula numeri risicati” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Scalfarotto “Sostengo il ddl Zan, ma in Aula numeri risicati” - - CorriereCitta : Scalfarotto “Sostengo il ddl Zan, ma in Aula numeri risicati” - Tele_Nicosia : Scalfarotto “Sostengo il ddl Zan, ma in Aula numeri risicati” -

Ultime Notizie dalla rete : Scalfarotto Sostengo Scalfarotto “Sostengo il ddl Zan, ma in Aula numeri risicati” Il Tempo Scalfarotto “Sostengo il ddl Zan, ma in Aula numeri risicati” L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

O cambia o il ddl Zan non passa Il ddl Zan senza modifiche non passerà. Non lo dice un politico di opposizione o qualcuno tacciabile di omofobia, ma il sottosegretario Ivan Scalfarotto, di Italia viva, omosessuale, marito felice di ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Il ddl Zan senza modifiche non passerà. Non lo dice un politico di opposizione o qualcuno tacciabile di omofobia, ma il sottosegretario Ivan Scalfarotto, di Italia viva, omosessuale, marito felice di ...