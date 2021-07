Sarri, Napoli: “Sarei potuto tornare a luglio, Scudetto 2018? Ho visto giocatori piangere, sogno infranto” (Di martedì 6 luglio 2021) L’ex tecnico del Napoli parla del suo passato in azzurro e della situazione attuale del club Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 6 luglio 2021) L’ex tecnico delparla del suo passato in azzurro e della situazione attuale del club Maurizioè intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva #Sarri a #Sportitalia: '#Chelsea o #Juve? Io mi sono divertito molto soprattutto a #Napoli… - mirkocalemme : #Sarri : 'Se mi sono divertito più alla #Juventus o al #Chelsea? Mi sono divertito al #Napoli... E negli ultimi mesi al #Chelsea' - claudioruss : #Sarri: '#Napoli? Ero disponibile a tornare a luglio, ma non sono stato richiamato' - RodellaRenato : @armagio Alla presentazione di Sarri come allenatore della Juve x 3/4 del tempo gli fecero domande sul Napoli. Ieri… - SilviaPrato1 : RT @44gattdernesto: In estrema sintesi, Sarri non ha festeggiato lo scudetto vinto alla Juventus ma ha festeggiato quello non vinto al Napo… -