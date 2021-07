Sangiovanni riceve una proposta indecente | “Ho una camera…”

Leggi su cityroma

(Di martedì 6 luglio 2021)ha ricevuto una ‘’ da parte di una sua fan: la risposta del cantante, secondo classificato ad “Amici”. (Foto Instagram @è stato dei grandi protagonisti della ventesima edizione di “Amici“. Infatti il cantante è salito sul podio del talent di Maria De Filippi. Il ragazzo è stato molto apprezzato da pubblico e critica e si è aggiudicato numerosi premi nel corso della puntata finale del programma in onda su Canale 5. Tuttavia per lui non è arrivata la coppa più grande, quella assegnata alla persona vincitrice della trasmissione. Questa è andata a Giulia ...