Pokémon GO è il gioco preferito dal maestro Shigeru Miyamoto – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Pokémon GO è il gioco preferito dal maestro Shigeru Miyamoto

Attualmente Pokémon GO è il gioco preferito dal maestro Shigeru Miyamoto, il papà di Super Mario nonché di innumerevoli altri capolavori di Nintendo.

Attualmente è Pokémon GO il gioco preferito dal maestro Shigeru Miyamoto, come dichiarato da lui stesso in una sessione di domande e risposte con gli azionisti, in cui gli impiegati della compagnia hanno chiesto ai dirigenti, presidente Shuntaro Furukawa compreso, di svelare i loro gusti.

