Medici con stipendi da nababbi | Infermieri con salari da operai Nursing Up | “ora basta”

(Di martedì 6 luglio 2021)Up De Palma: «I dati aggiornati della Ragioneria dello Stato ci raccontano, ancora una volta, di un preoccupante divario retributivo tra». «I dati della Ragioneria Generale dello Stato, aggiornati alla metà del 2020, e frutto delle indagini periodiche di ISTAT e Corte dei Conti, mettono ancora una volta in evidenza l’abissale disparità tra le retribuzioni deie quelle deglinel nostro Sistema Sanitario Nazionale. Tutto questo non fa che acuire le legittime richieste di valorizzazione della nostra categoria, ora che ci avviciniamo, a grandi passi, ad ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Medici con

Il Fatto Quotidiano

... quando un tir si è scontrato frontalmenteuna Fiat 500. Non c'è stato nulla da fare per Carmen Battaglia , 33 anni di Torino , che è morta sul colpo nonostante l'intervento deie dei ...A giugno abbiamo corsole prime dosi, a luglio e agosto dovremo correrele seconde, ... giusto, sarà fondamentale il ruolo deidi base". .Inoculavano acqua salata al posto del vaccino anti Covid: la truffa in India che ha portato all'arresto di medici e operatori sanitari ...Sono più di 500 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati in Israele, alle prese con la variante Delta del virus, nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato di contagi più alto da marzo, come sottolinea ...