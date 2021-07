M5S, ‘sminatori’ a lavoro ma resta gelo Conte-Grillo (Di martedì 6 luglio 2021) Assoluto riserbo. Oggi non trapela nulla dal lavoro dei 7 ‘sminatori’ -i pontieri del M5S- al lavoro per risolvere la guerra tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, in gioco il futuro del Movimento. In queste ore i 7 chiamati a trovare la quadra sullo statuto -Luigi Di Maio, Roberto Fico, Stefano Patuanelli, Vito Crimi, Tiziana Beghin, Davide Crippa ed Ettore Licheri- ma anche su codice etico e carta dei valori, stanno mantenendo la linea del silenzio: “Meglio procedere nel pieno riserbo”, la voce che rimbalza. Trapela, oggi come ieri, un “cauto ottimismo”. In realtà, fonti beninformate assicurano che la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Assoluto riserbo. Oggi non trapela nulla daldei 7-i pontieri del M5S- alper risolvere la guerra tra Beppee Giuseppe, in gioco il futuro del Movimento. In queste ore i 7 chiamati a trovare la quadra sullo statuto -Luigi Di Maio, Roberto Fico, Stefano Patuanelli, Vito Crimi, Tiziana Beghin, Davide Crippa ed Ettore Licheri- ma anche su codice etico e carta dei valori, stanno mantenendo la linea del silenzio: “Meglio procedere nel pieno riserbo”, la voce che rimbalza. Trapela, oggi come ieri, un “cauto ottimismo”. In realtà, fonti beninformate assicurano che la ...

