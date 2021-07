LIVE Italia-Spagna 0-0, Europei 2021 in DIRETTA: comincia la semifinale!!! (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Barella cerca il movimento in profondità di Immobile che è troppo in anticipo: altra posizione di fuorigioco. 4? Barella in posizione di fuorigioco! Si era inserito il centrocampista interista che poi con il destro ha scheggiato il palo con la sua conclusone! 3? Baricentro altissimo per la Spagna che pressa altissimo. Classica partenza a diesel per l’Italia che deve prendere le misure. 2? Errore di Chiesa che recupera palla, ma non riesce a servire Jorginho, facendo ripartire la Spagna. 1? Pressione alta di Verratti che cappotta Busquets: punizione per la ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? Barella cerca il movimento in profondità di Immobile che è troppo in anticipo: altra posizione di fuorigioco. 4? Barella in posizione di fuorigioco! Si era inserito il centrocampista interista che poi con il destro ha scheggiato il palo con la sua conclusone! 3? Baricentro altissimo per lache pressa altissimo. Classica partenza a diesel per l’che deve prendere le misure. 2? Errore di Chiesa che recupera palla, ma non riesce a servire Jorginho, facendo ripartire la. 1? Pressione alta di Verratti che cappotta Busquets: punizione per la ...

