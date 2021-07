La finanza deve essere trasformata Il G20 della Finanza farà teatro

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 6 luglio 2021) La prima riflessione è di natura tattica generale. Da anni sono convinto che i movimenti alternativi devono smettere di chiedere ai dominanti di adottare misure parziali e “pragmatiche” che siano accettabili per loro. Secondo me, quanto più violento e brutale è il sistema in vigore (come è stato negli ultimi 30 anni), tanto più i movimenti alternativi devono rivolgersi ai cittadini, informarli, sensibilizzarli, mobilitarli per soluzioni “radicali”, partecipando attivamente alle lotte politiche, economiche e sociali con l’obiettivo di modificare i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.