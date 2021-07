La fidanzata di Michele Merlo lo ricorda ad un mese dalla scomparsa | “Al mio romantico ribelle”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 7 luglio 2021) È trascorso unimprovvisa di, il giovane cantautore ex concorrente di Amici morto a causa di un’emorragia cerebrale sopraggiunta in seguito ad una leucemia fulminante. Are questo triste giorno è laLuna Shirin Raisa che su Instagram pubblica una storia in cui si intravede nella penombra il ventottenne alla guida di un auto, in basso allo scatto alcune dolci parole della giovane, in ricordo del suo fidanzato dal quale si è dovuta separare troppo in fretta. Il ricordo di Luna “Al mio...