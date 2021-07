Janez Jansa gela il Parlamento Ue | al via un semestre complicato

(Di martedì 6 luglio 2021) Pare che in Slovenia si sia conquistato il soprannome di ‘maresciallo Twito’, perché ogni giornoè capace di inviare centinaia di tweet per diffondere il suo verbo, tendenza autoritaria sul modello del leader iugoslavo Tito, denuncia l’opposizione e la stampa spesso nel mirino dei suoi attacchi anche personali. Uno così raccoglie solo gelo alEuropeo, ça va sans dire. Ed è andata in questo modo oggi alla plenaria a Strasburgo, dove il premier sloveno ha illustrato gli obiettivi della sua presidenza di turno dell’Ue. Socialisti, liberali e sinistra lo hanno messo nel mirino: per loro,è un ...

Bruxelles, 06 lug 13:05 - Le divergenze fra est e ovest nell'Unione europea "sono divergenze chiare e obiettive". Lo ha detto il premier slovenorispondendo...Lubiana, 06 lug 12:53 - La Slovenia troverà entro l'autunno una soluzione per la nomina dei due procuratori delegati per la Procura europea (Eppo). Lo ha detto il premier slovenorispondendo alle domande dei giornalisti in occasione della presentazione delle priorità della presidenza slovena di turno dell'Ue, dinanzi al Parlamento europeo a Strasburgo. "Non ci ...Il premier sloveno illustra a Strasburgo il programma del semestre di presidenza. Nazionalista, criticato per la libertà di stampa, è nel mirino come Orban, ma non ne è una copia ...Il premier sloveno Jansa rassicura il Parlamento Ue sullo stato di diritto. La Von der Leyen chiede a Lubiana di proseguire sulla strada del lavoro intrapreso View on euronews ...